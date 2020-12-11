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وليد القاصوف أعلن عن لائحته المكتملة لخوض انتخابات الكرة الطائرة الأحد

11
DECEMBER
2020
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أعلن أمين عام الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف عن لائحته المكتملة المؤلفة من 15 عضواً لخوض انتخابات اللجنة الادارية للاتحاد التي ستجري الاحد 13 الجاري في مجمّع ميشال المر بالبوشرية.وجاء الاعلان الرسمي خلال مؤتمر صحافي حاشد عقد في فندق "لورويال"(ضبية).تقدّم الحضور المحاضر الأولمبي الدولي جهاد سلامة، عدد من أعضاء اللجنة الادارية للاتحاد، المرشحون ال15 وعدد من المؤيدين للائحة ورجال صحافة واعلام.

الترحيب
بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيبية من عريف الحفل شربل ضرغام جاء فيها" باسم أمين عام الاتحاد وليد القاصوف وباسم المرشحين أرحّب بالحاضرين بحفل الاعلان عن اللائحة المكتملة.
فرئيس اللائحة غني عن التعريف وهو ابن بيت رياضي كبير وعريق والى جانبه اعضاء بشكّلون مزيحاً من الوجوه القديمة والجديدة معروفين بوسط الكرة الطائرة من اداريين بارزين ولاعبين سابقين بمنتخب لبنان حققوا نتائج بارزة مع المنتخب ومع الاندية.
ويملك وليد القاصوف رؤية تطويرية للعبة الكرة الطائرة والطائرة الشاطئية بمعاونة اعضاء لائحته الذين يملكون رصيداً كبيراً لدى عائلة اللعبة.
القاصوف
بدوره تحدث القاصوف فقال"أود الترحيب بكم فرداً فرداً في هذه المناسبة قبل يومين على انتخابات اتحاد الكرة الطائرة .ونلتقي اليوم للاعلان عن اللائحة التي ستخوض الانتخابات مع الأمل كل الأمل ان يكون الفوز من نصيب كافة اعضاء اللائحة المكونة من عناصر معروفة في الوسط الرياضي عامة ووسط الكرة الطائرة خاصة.ولقد أبصرت اللائحة النور بكوكبة من العناصر القادرة على السير بلعبة الكرة الطائرة نحو التطور والازدهار مبنية على البدء بصقل العناصر الناشئة وصولاً الى واجبات كل لجنة ادارية.ولقد ذكرتُ مراراً وتكراراً أنني املك خطة طويلة الأمد لرعاية اللعبة وسأنفذها باذن الله متعاوناً مع زملائي اعضاء اللجنة الادارية في حال كان الفوز حليفنا.
ومن هذا المنبر،أتمنى أن تجري الانتخابات بصورة ديموقراطية وهادئة بعيداً عن التشنجات التي لمسناها في الآونة الأخيرة.وعلى الخاسر ان يهنئ الفائز اياً كان .وتواصلي مع عائلة اللعبة كان مستمراً وما زال بشكل كبير في السنوات الأثنتي عشرة الأخيرة كأمين عام في عهد الرئيسين جان همّام و ميشال ابي رميا اللذين تعاونت معهما تعاوناً مثمراً .وأود أن اشكر اعضاء الاتحاد الحالي الذين ليسوا على لائحتنا على الجهود التي بذلوها خلال سنوات طويلة من العمل معاً وسنستمر بأخذ مشورتهم نظراً لخبرتهم وباعهم الطويل في العمل الاداري وكلهم اصدقاء لي ولاعضاء اللائحة الذين اشكرهم على تزكيتي لأكون رئيسها.
أود ان اشكر ايضاً كل من ساهم في ولادة اللائحة وعلى رأسهم المحاضر الأولمبي الدولي جهاد سلامة والدكتور مازن قبيسي و اعضاء اللائحة وفي مقدمتهم الصديق اسعد النخل الذي تربطني به علاقة تاريخية وسنكمل معاً المسيرة.
وبهذه المناسبة أدعو عائلة اللعبة الى التصويت للائحة التي انتمي اليها التي تحمل اسم "ضمانة الكرة الطائرة" والتي تراعي في تشكيلتها الميثاقية والمناطقية داعياً الى الحفاظ على هذا التنوّع وعدم خرقه
فالتصويت للائحة بكاملها أمر ضروري لمنع اي اخلال بالتوازنات.
لدينا عمل كبير ننجزه وفي جعبتنا كل العناصر الكفيلة لقيادة اللعبة المؤتمنين عليها وترعرعنا على حبها .
والى الملتقى الأحد المقبل ومبروك للفائزين أياً كانوا".
اللائحة
ثم تليت اسماء المرشحين ال15 على اللائحة وهم:وليد القاصوف،اسعد النخل،المهندس علي خليفة،المهندس علي ابو علي،المختار جورج حبيب،رفيق عيسى،جورج نصور،جوزيف سعادة، ناجي باسيل،غسان قزيحة، طوني شربل،الدكتور ايلي موسى،عساف مهنا،عصام ابو جودة وخليل كفوري.
و تحدث نائب رئيس الاتحاد أسعد النخل فتطرّق الى العلاقة التاريخية التي تربطه مع الراحل شحاده القاصوف ونجله وليد داعياً الى التصويت لكامل اعضاء اللائحة و"الأعضاء كتلة واحدة متضامنة" .
انسحاب جبور
وفي لفتة لاقت ترحيب الحضور ، نوّه القاصوف بالدور الفاعل الذي لعبه وما زال عضو الاتحاد اللبناني اميل جبور (رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي وعضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي) ووصفه بـ"عميد" اعضاء الاتحاد وسط تصفيق الحاضرين.وتحدث جبور وبدا متأثراً وقال"أتذكر الآن الرئيس الراحل شحادة القاصوف والرئيسين جان همام وميشال أبي رميا أطال الله بعمرهما .اتمنى التوفيق للائحة الصديق وليد القاصوف وأنا من الداعمين لها واللائحة تضم عناصر كفوءة لرعاية لعبة الكرة الطائرة وعلى الاتحاد ان تكون له رؤيا فنية وادارية واحدة واشكر الأندية التي اتصلت بي وأيّدتني .وبهذه المناسبة اعلن سحب ترشيحي لمصلحة لائحة وليد القاصوف وانا من أشد الداعمين لها .كما اعلن سحب المرشح سمير غصن من نادي شبيبة كفرحاتا.
ثم تمنى نائب الرئيس المهندس علي خليفة التوفيق للائحة ونوّه بالدور الذي يلعبه عضو الاتحاد اميل جبور على الصعيد المحلي والخارجي وهو رجل استثنائي نشيط ويشكّل قيمة مضافة للكرة الطائرة والتعاون معه سيستمر.واضاف"كما لا بد لي من التنويه بامين صندوق الاتحاد ايلي عبد الأحد والمحاسب ربيع فراج خاصة ان ظروف معينة حالت دون وجودهما على اللائحة".
كما أعلن المرشح حنا الزيلع سحب ترشيحه لمصلحة لائحة القاصوف.
وعلى الفور أخذت الصورة التذكارية ثم زار وفد من الاتحاد والمرشحين منزل عضو الاتحاد ربيع فراج في الصفرا بمبادرة من النخل بعد اجتماع لأعضاء اللائحة بحضور جبور تناول موضوع الانتخابات .
وسيزور الوفد لاحقاُ امين الصندوق ايلي عبد الأحد في منزله بضهور الشوير.

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