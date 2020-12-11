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تربع منتخب بلجيكا على عرش صدارة الترتيب العالمي للمنتخبات وفقا للتصنيف الشهري الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، لشهر ديسمبر 2020.

وتصدر المنتخب البلجيكي "الشياطين الحمر" صدارة التصنيف العالمي، برصيد 1780 نقطة، وتلاه منتخبا فرنسا، والبرازيل في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وفيما يلي ترتيب المنتخبات العشرة الأولى عالميا لشهر ديسمبر 2020:

ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف الـ"فيفا" الختامي لعام 2020

1- بلجيكا – 1788 نقطة

2- فرنسا – 1755 نقطة

3- البرازيل – 1743 نقطة

4- إنجلترا – 1670 نقطة

5- البرتغال – 1662 نقطة

6- إسبانيا – 1645 نقطة

7- الأرجنتين – 1642 نقطة

8- الأوروغواي – 1639 نقطة

9- المكسيك – 1632 نقطة

10- إيطاليا – 1625 نقطة.