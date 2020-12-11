القائمة النهائية للمتأهلين لدور الـ32 من الدوري الأوروبي

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أسدل الستار يوم الخميس على منافسات دور المجموعات من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، ليكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ32 مع الوافدين من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ32 لـ"يوروبا ليغ"، بعد أن تأهل 24 فريقا أبطال المجموعات الـ12 وأصحاب المركز الثانية، وانضمت إلى 8 أندية وافدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" أصحاب المركز الثالث في مجموعاتها، وهي (ريد بول سالزبورغ النمساوي، شاختيور دونيتسك الأوكراني، أولمبياكوس اليوناني، أياكس أمستردام الهولندي، كراسنودار الروسي، كلوب بروغ البلجيكي، دينامو كيفف الأوكراني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي).

وفي ما يلي الأندية 24 المتأهلة من الدوري الأوروبي:

المجموعة الأولى (A):

روما (إيطاليا)

يونغ بويز (سويسرا)

المجموعة الأولى (B):

أرسنال (إنجلترا)

مولده (النرويج)

المجموعة الثالثة (C):

باير ليفركوزن (ألمانيا)

سلافيا براغ (التشيك)

المجموعة الرابعة (D):

غلاسكو رينجرز (إسكتلندا)

بنفيكا (البرتغال)

المجموعة الخامسة (E):

أيندهوفن (هولندا)

غرناطة (إسبانيا)

المجموعة السادسة (F):

نابولي (إيطاليا)

ريال سوسييداد (إسبانيا)

المجموعة السابعة (G):

ليستر سيتي (إنجلترا)

سبورتينغ براغا (البرتغال)

المجموعة الثامنة (H):

ميلان (إيطاليا)

ليل (فرنسا)

المجموعة التاسعة (I):

فياريال (إسبانيا)

ماكابي تل أبيب (إسرائيل)

المجموعة العاشرة (J):

توتنهام (إنجلترا)

رويال انتويرب (بلجيكا)

المجموعة الحادية عشرة (K):

دينامو زغرب (كرواتيا)

وولفسبيرغر (النمسا)؟

المجموعة الثانية عشرة (L):

هوفنهايم (ألمانيا)

سرفينا زفيزدا (صربيا).