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شقيقة رونالدو تثير الجدل بـ"صورة مهينة" لميسي

11
DECEMBER
2020
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أشعلت شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصراع الأزلي بين شقيقها والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بصورة نشرتها استفزت جمهور قائد برشلونة.
 
وبعد انتصار رونالدو وفريقه يوفنتوس الإيطالي، على برشلونة الإسباني بقيادة ميسي، نشرت إلما أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي، صورة لرسم يجمع النجمين على حسابها بموقع إنستغرام.
 
وأظهرت الصورة رونالدو واقفا محتفلا بالانتصار، بينما يجلس ميسي راكعا عند قدميه، في إشارة لانتصار رونالدو الكبير على ميسي وبرشلونة بنتيجة 3-0 الثلاثاء.
 
وحصدت الصورة حتى الآن أكثر من 40 ألف علامة إعجاب على موقع إنستغرام، بعد 24 ساعة من نشرها.
 
وكتبت أفيرو معلقة على الصورة: "ملكي. الأفضل على الإطلاق. أنت أعظم فخر في حياتي".
 
وشملت التعليقات على الصورة عددا من جماهير برشلونة الغاضبة، منها من ذكرها بعدد المرات التي ألحق ميسي بشقيقها الهزائم المذلة.
 
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير إلما أفيرو الجدل بتعليقاتها، حيث سبق أن وجهت الاتهام ليوفنتوس الإيطالي بسبب سوء الأداء، وأن شقيقها يفعل كل شيء للفريق من دون فائدة.
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