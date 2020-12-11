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مورينيو: كيف أسعدهم جميعا؟ عليهم العودة للاستحمام

11
DECEMBER
2020
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في وقت يتألق توتنهام هوتسبير بقيادة جوزيه مورينيو هذا الموسم، يخرج المدرب البرتغالي معترفا بأنه لا يستطيع إسعاد كل لاعبيه، حيث لم يشارك ديلي آلي مهاجم إنجلترا في الفوز في الدوري الأوروبي لكرة القدم، الخميس.
  
وتغلب توتنهام 2-صفر على رويال أنتويرب ليخطف صدارة المجموعة من نظيره البلجيكي لكن آلي لم يكن بين 5 تغييرات، وخرج لاعب الوسط هاري وينكس، في مشاركة نادرة له في التشكيلة الأساسية، إلى غرفة الملابس مباشرة بعد نزول تانجاي ندومبلي بدلا منه في الشوط الثاني.
 
وأبلغ مورينيو شبكة بي.تي سبورت التلفزيونية "كيف يمكنني إسعادهم جميعا؟ لا أعتقد أنهم سعداء وهذه هي طبيعة كرة القدم، لا يمكنني صنع المعجزات".
 
وأضاف في إشارة إلى وينكس "أبلغت كل اللاعبين إذا لم يشاركوا عليهم العودة للاستحمام. قلت ذلك لكل اللاعبين الذين استبدلتهم لأن عندما يكون الطقس باردا فأنا أفضل عودتهم إلى غرفة الملابس والاستحمام.
 
"وينكس فعل ذلك وأنا سعيد بهذا لأنني من أبلغته بهذا الأمر"، وفق ما نقلت "رويترز".
 
ويحل توتنهام ضيفا على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، وهو في صدارة البطولة ولم يخسر منذ هزيمته في الجولة الافتتاحية للموسم.
 
لكن آلي أصبح على الهامش في تشكيلة توتنهام، إذ لم يشارك سوى مرتين فقط في الدوري، وبدا اللاعب البالغ عمره 24 عاما، غاضبا، الخميس.
 
وقال مورينيو: "دعونا لا نهرب من الحقيقة. أي بديل يدرك أنه تم استخدام كل التغييرات الخمسة فلن يكون سعيدا، ولا أتوقع أن يكون سعيدا".
 
وارتبط اسم آلي بالرحيل عن توتنهام الصيف الماضي، وربما سيحاول تعزيز فرصته في اللحاق بتشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا 2020 خلال فترة الانتقالات الشتوية.
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