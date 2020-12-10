living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفاة أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو روسي

10
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت أسرة أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو روسي نبأ وفاته اليوم الخميس عن عمر ناهز 64 عاما.

وكان باولو قد حاز شهرة عالمية بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم التي استضافتها إسبانيا.

وحصل باولو في هذه البطولة على جائزتَي أفضل هداف وأفضل لاعب.

وعلى مستوى الأندية، ظهر اسم باولو روسي كهداف في نادي فيتشنزا، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس، ومنه إلى نادي أيه سي ميلان.

وأفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن وفاة باولو روسي جاءت بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت زوجته فيديريكا كابيليتي على وسائل التواصل الاجتماعي صورة جمعت بينهما ممهورة بعبارة "إلى الأبد"، دون أن تكشف فيديريكا عن سبب وفاة زوجها.

وفي 48 مباراة مع منتخب بلاده، سجل باولو 20 هدفا. وفي الدرجة الأولى من الدوري الإيطالي، سجل باولو أكثر من مئة هدف مع فرِق فيتشنزا، وبيروجيا، ويوفنتوس، وفيرونا.

ونعى نادي فيتشنزا اللاعب الذي أسهم في صعود النادي إلى الدرجة الأولى عام 1977. وجاء في بيان النعي: "أحيانا لا تسعف الكلمات في التعبير عمّا نختبر من آلام".

ونظرًا لأدائه المتميز في مونديال 1982، حصل باولو روسي على جائزة الكرة الذهبية، والتي كانت تذهب في ذلك الوقت لأفضل لاعب كرة قدم للعام في أوروبا.

وبعد اعتزاله كلاعب في أواخر الثمانينيات، عمل روسي كمحلل رياضي على العديد من المنصات الإعلامية كـ سكاي، وميدياست، وراي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout