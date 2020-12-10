وفاة أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو روسي

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أعلنت أسرة أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو روسي نبأ وفاته اليوم الخميس عن عمر ناهز 64 عاما.

وكان باولو قد حاز شهرة عالمية بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم التي استضافتها إسبانيا.

وحصل باولو في هذه البطولة على جائزتَي أفضل هداف وأفضل لاعب.

وعلى مستوى الأندية، ظهر اسم باولو روسي كهداف في نادي فيتشنزا، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس، ومنه إلى نادي أيه سي ميلان.

وأفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن وفاة باولو روسي جاءت بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت زوجته فيديريكا كابيليتي على وسائل التواصل الاجتماعي صورة جمعت بينهما ممهورة بعبارة "إلى الأبد"، دون أن تكشف فيديريكا عن سبب وفاة زوجها.

وفي 48 مباراة مع منتخب بلاده، سجل باولو 20 هدفا. وفي الدرجة الأولى من الدوري الإيطالي، سجل باولو أكثر من مئة هدف مع فرِق فيتشنزا، وبيروجيا، ويوفنتوس، وفيرونا.

ونعى نادي فيتشنزا اللاعب الذي أسهم في صعود النادي إلى الدرجة الأولى عام 1977. وجاء في بيان النعي: "أحيانا لا تسعف الكلمات في التعبير عمّا نختبر من آلام".

ونظرًا لأدائه المتميز في مونديال 1982، حصل باولو روسي على جائزة الكرة الذهبية، والتي كانت تذهب في ذلك الوقت لأفضل لاعب كرة قدم للعام في أوروبا.

وبعد اعتزاله كلاعب في أواخر الثمانينيات، عمل روسي كمحلل رياضي على العديد من المنصات الإعلامية كـ سكاي، وميدياست، وراي.