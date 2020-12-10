مرشح انتخابات الكرة الطائرة عساف مهنا: أرغب بخدمة اللعبة ادارياً واتمنى التوفيق للجميع

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أعلن نائب رئيس نادي الشباب(البترون) عساف مهنا ترشّحه لعضوية اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة.وجاء اعلان مهنا خلال بيان اصدره بعد الخميس وجاء فيه"ايماناً مني بخدمة اللعبة التي احببتها منذ صغري ومارستها لسنوات طويلة في نادي الشباب (البترون) الذي حققت معه العديد من الانجازات والألقاب ولما كنت وما زلت أرغب بخدمة اللعبة من الموقع الاداري اتمنى من الجمعية العمومية منحي ثقتها.



من هذا المنطلق،اتمنى أن تأخذ العملية الديموقراطية مجراها ومبروك للفائزين ال15 لأن لعبة الكرة الطائرة تجمع ولا تفرّق وأدعو جميع المرشحين الى خوض الانتخابات بروح رياضية وتقبّل نتائجها.



وفي حال وفقني الله بالنجاح فأنني سأعمل لخدمة اللعبة التي اتابعها بشغف مع زملائي أعضاء اللجنة الادارية وتطورها بالتعاون مع عائلة اللعبة وليكن هدفنا رعاية كرة الطائرة وايصالها الى مراحل متقدمة.



وأود في النهاية ان اوجّه الشكر الى اللجنة الادارية لنادي الشباب(البترون) برئاسة الاستاذ يوسف باسيل لترشيحي لعضوية الاتحاد".



يشار الى أن اجتماعاً عقد مساء الأربعاء الفائت ضم الى مهنا(المولود في العام 1972) كل من رئيس نادي قنات منير شاهين ورئيس نادي الشباب(البترون) يوسف باسيل وعضو الاتحاد اميل جبور.