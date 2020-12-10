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ليلة تاريخية لصلاح.. "خطف" عرش ليفربول بالهدف السريع

10
DECEMBER
2020
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بهدفه بالدقيقة الأولى في مرمى ميدتيلاند الدنماركي، في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، أصبح النجم المصري محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.
 
وسجل صلاح هدفا من انفرادة بعد 55 ثانية من انطلاقة مباراة فريقه أمام ميدتيلاند الدنماركي، في مباراة الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.
 
وبهدفه هذا، وصل صلاح للهدف رقم 22 بدوري الأبطال مع ليفربول، مما يعني أنه تجاوز أسطورة النادي ستيفن جيرارد، الذي سجل 21 هدفا لليفربول في البطولة.
 
واحتاج صلاح لـ39 مباراة فقط ليصبح هداف "الريدز" التاريخي بالبطولة، بينما سجل جيرارد أهدافه الـ21 خلال 73 مباراة.
 
كما حطم صلاح رقما تاريخيا آخرا، وهو أنه سجل أسرع هدف لليفربول في المسابقة عبر التاريخ، بعد تسجيله الهدف في الثانية 55 من انطلاق المباراة.
 
يذكر أن أسرع هدف في تاريخ البطولة سجله الهولندي روي ماكاي لمصلحة بايرن ميونيخ الألماني، في مرمى ريال مدريد الإسباني، بعد 10 ثوان فقط، في موسم 2006-2007.
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