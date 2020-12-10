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ثلاثية نيمار تقود سان جيرمان لفوز ساحق على باشاك شهر

10
DECEMBER
2020
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أحرز نيمار ثلاثية ليتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 5-1 على ضيفه إسطنبول باشاك شهر، الأربعاء، بعد يوم واحد من توقف المباراة وسط حادثة عنصرية.
 
ونزل لاعبو باريس سان جيرمان وباشاك شهر، وكذلك حكام الساحة الثلاثة، على ركبهم قبل انطلاق المباراة بعد يوم واحد من رفض لاعبي الفريقين استكمال المباراة احتجاجا على اتهام الفريق التركي للحكم الرابع باستخدام كلمة عنصرية ضد الكاميروني بيير ويبو مساعد المدرب.
 
وسجل نيمار ثلاثة أهداف وأضاف كيليان مبابي أول أهدافه في المسابقة خلال عام في فوز سان جيرمان، الذي تأهل بالفعل لدور الستة عشر، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة متقدما على رازن بال شبورت لايبزيج بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة مع النادي الألماني.
 
وعلق الاتحاد الأوروبي (اليويفا) البطاقة الحمراء التي حصل عليها ويبو، الذي طُرد الثلاثاء، لحين انتهاء التحقيق في الحادثة، بينما جلس الكاميروني على مقاعد البدلاء مع بقية أعضاء الفريق.
 
وافتتح نيمار التسجيل في الدقيقة ‭ 21‬من تسديدة من خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى سقف المرمى. وبعدها أسفرت هجمة مرتدة عن إرسال مبابي تمرير بينية إلى نيمار ليضاعف تقدم بطل فرنسا في الدقيقة 38.
 
وجعل مبابي النتيجة 3-صفر قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عبر ركلة جزاء بعد عرقلة ميرت جونوك حارس باشاك شهر لنميار، ليتابع ميتشل بيكر الكرة في المرمى، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء نفذها مبابي (21 عاما) بنجاح ليصبح أصغر لاعب يسجل 20 هدفا في دوري أبطال أوروبا.
 
وأضاف نيمار، الذي سجل ستة أهداف في خمس مباريات في البطولة هذا الموسم، الهدف الرابع بعد خمس دقائق من الاستراحة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
 
ولم يقدم باشاك شهر، الذي تعادل مرتين وخسر ثلاث في آخر خمس مباريات رسمية، الكثير لكنه نجح في تقليص الفارق في الدقيقة 57 بفضل تسديدة مباشرة من محمد طوبال.
 
لكن باريس سان جيرمان استعاد فارق الأهداف الأربعة عندما استغل مبابي، الذي لم يسجل في آخر تسع مباريات في البطولة، تمريرة أنخيلدي ماريا ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 62.
 
وأنهى باشاك شهر، الذي ودع البطولة وفقد الأمل في الانتقال للدوري الأوروبي قبل انطلاق المباراة، المجموعة في ذيل الترتيب بثلاث نقاط.
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