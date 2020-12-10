بدعوة من اتحاد التزلج على الثلج اجتماع برئاسة فريدي كيروز لممثلي المحطات في لبنان

A + A -

بناء للدعوة الموجّهة من الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج،ترأس رئيس الاتحاد فريدي كيروز اجتماعاً في مقر الاتحاد بجونيه ضم ممثلي محطات التزلج وهم نسيم مهنا ونيكول واكيم (المزار كفردبيان)، ايلي فخري(الأرز)،سمير صعب(اللقلوق)،كارول المر(الزعرور) وطارق غطاس(فقرا).حضرت الاجتماع أمينة سر الاتحاد لورا نصار وعضوة الاتحاد رئيسة اللجنة الفنية زينة دريان.وخُصّص اللقاء لاتخاذ كافة الاجراءات للوقاية من وباء "كورونا"

خلال موسم التزلج 2020-2021 .وقدّمت واكيم عرضاً للاجراءات الواجب اتباعها في جميع محطات التزلج من تباعد اجتماعي خلال شراء التذاكر وتأجير لوازم التزلّج وخلال ممارسة هواية التزلج مبنية على تعليمات وارشادات صادرة عن الاتحاد الدولي للتزلج على الثلج والمعتمدة في محطات التزلج في العالم .وخلال اللقاء، شكّل الحاضرون لجنة لزيارة عدد من المعنيين وعلى رأسهم وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي ووزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان كيفوركيان ووزير الصحة حمد حسن ووزير السياحة رمزي مشرفية لعرض الاجراءات المعتمدة خلال موسم التزلج.

ووجّه كيروز الشكر الى القيّمين على محطات التزلج على تعاونهم المستمر واطلعهم على روزنامة موسم 2020-2021 الحافلة بالنشاطات حيث سيتّخذ الاتحاد خلال البطولات كافة الاجراءات للوقاية من جائحة "كورونا" وعلى خطة اللجنة الادارية للاتحاد لتطوير رياضة التزلّج في لبنان والتي تحقق نتائج مميزة على الصعيد الخارجي.