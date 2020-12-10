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زيدان: قدمنا أفضل مباراة هذا الموسم

10
DECEMBER
2020
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قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن فريقه قدم أفضل مباراة له هذا الموسم، خلال الفوز 2-صفر على بوروسيا مونشنغلادباخ ليتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.
 
وقال زيدان أمام الصحفيين: "قدمنا مباراة رائعة من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة. تعاملنا مع المباراة بشكل جيد جدا، وأعتقد أنه الأداء الأكثر اكتمالا لنا هذا الموسم".
 
وتوقفت آمال ريال في مواصلة مشواره في البطولة على الفوز بالمباراة، وأظهر بطل أوروبا 13 مرة كفاءته وخبرته وتغلب بسهولة على ضيفه الألماني بفضل ضربتي رأس من كريم بنزيمة في الشوط الأول.
 
وبدأ فريق المدرب زيدان المباراة وهو في المركز الثالث في المجموعة الثانية، لكنه أنهاها في الصدارة حيث سيكون في المستوى الأول عند إقامة قرعة دور الـ16 يوم الاثنين المقبل.
 
وتأهل مونشنغلادباخ في المركز الثاني مستفيدا من تعادل إنتر ميلان الإيطالي بدون أهداف مع ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.
 
وكال زيدان المديح لأداء فريقه "عندما يكون في موقف حرج"، وشدد على أهمية الفوز بصدارة المجموعة وتفادي أفضل الفرق المتبقية في الدور التالي.
 
وقال المدرب الفرنسي: "لا نلعب بشكل جيد فقط عندما نكون في موقف حرج، فقد قدمنا أداء جيدا في مباريات أخرى أيضا، لكن من الصحيح أن هذا الفريق يملك القدرة على التعامل عندما يكون الموقف صعبا".
 
وتابع: "كنت لاعبا في الماضي ومن المستحيل اللعب بهذا الشكل طيلة الوقت. نحاول لكن في بعض الأحيان لا ينجح الأمر. أنا سعيد من أجل اللاعبين لأنهم الأهم في هذه التشكيلة".
 
وأضاف "زيزو": "كان من المهم إنهاء المجموعة في الصدارة، هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أن كنت مدربا".
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