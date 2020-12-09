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الخليفي: مبابي ونيمار يريدان البقاء مع سان جيرمان

9
DECEMBER
2020
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أكد رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي أن النجمين كيليان مبابي والبرازيلي نيمار يريدان البقاء في صفوف النادي الفرنسي، مشيرًا الى انه بدأ المفاوضات معهما بهذا الشأن.

وجاء كلام الخليفي في تصريح لراديو مونتي كارلو على إثر فوز فريقه الكاسح على باشاك شهير التركي 5-1 في دوري ابطال اوروبا، مساء أمس الاربعاء، حيث قال «لقد بدأنا المفاوضات معهما (مبابي ونيمار). تبقى الامور سرية لكننا واثقون، الاثنان يريدان البقاء وانا واثق من هذا الامر».

أما في ما يتعلق بإمكانية انتقال النجم الارجنتيني ليونيل ميسي الى صفوف فريق العاصمة الفرنسية لا سيما بعد ان طالب به نيمار شخصيًا، فقال الخليفي «نحن نحترم الاندية الاخرى، كما نحتاج الى يتم احترامنا من قبل الاندية الاخرى».

وتابع «بالنسبة الي فإن ميسي هو لاعب برشلونة في الوقت الحالي، نحن نحترم برشلونة وبالتالي لا نريد الحديث عن هذا الامر».

وسرعان ما اكد النجم البرازيل اقوال رئيسه عندما صرح لراديو مونتي كارلو ايضا بقوله «انا سعيد جدا هنا في باريس، سعيد جدا في النادي ومع زملائي. لا يخطر ببالي الذهاب من هنا».

وتابع «بطبيعة الحال، الامور في حاجة الى محادثات. لدينا علاقة جيدة مع النادي حاليا، انا سعيد جدا وسنرى ماذا سيحصل في المستقبل».

وكان نيمار قد انضم الى صفوف باريس سان جيرمان صيف عام 2017 مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، قبل ان يلتحق به مبابي قادمًا من موناكو مقابل 180 مليون يورو في العام ذاته ولعب معارًا من موناكو في موسمه الاول قبل ان ينضم رسميًا في التالي.

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