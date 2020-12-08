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مايويذر يخوض نزالا استعراضيا ضد نجم يوتيوب لوغان بول

8
DECEMBER
2020
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أعلن بطل الملاكمة المعتزل الأميركي فلويد مايوذر أنه سيخوص نزالا استعراضيا ضد نجم موقع يوتيوب مواطنه لوغان بول، في 20 فبراير المقبل من دون أن يحدد المكان.
 
ولم يخض مايويذر (43 عاما) أي نزال تنافسي منذ لقائه مع أندري بيرتو في 2015، في العام الذي تواجه فيه مع الأسطورة الفيليبينية ماني باكياو.
 
أما بول (25 عاما) الذي يبلغ عدد متابعيه على يوتيوب 22 مليونا، خاض نزالا واحدا في الملاكمة ضد غريمه في الموقع "كاي أس أي" في تشرين نوفمبر 2019.
 
وأثار بول العام 2017 غضب مستخدمي الإنترنت لنشره مقطع فيديو لرجل ينتحر شنقا في اليابان، ما دفع يوتيوب لقطع بعض العلاقات التجارية معه.
 
وفي العام ذاته تواجه مايويذر مع نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور الذي لم يخض أي نزال في الملاكمة سابقا، وانتهت المواجهة بفوز الأميركي الذي ختم مسيرته "النظيفة" بخمسين.
 
وبعد عام تغلب مايويذر على منافسه الياباني تنشين ناسوكاوا بطل رياضة الكيك بوكسينغ في بلاده بالضربة الفنية القاضية خلال نزال استعراضي بينهما في طوكيو جنى منه الأميركي تسعة ملايين دولار.
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