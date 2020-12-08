بسبب "شيفروليه".. طريق رونالدو ممهد للبريميرليغ

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أشار تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية، الاثنين، إلى حصول مانشستر يونايتد الإنجليزي على دفعة مالية قوية في سباقه مع أندية أخرى لضم نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو.

وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، فإن راعي "الشياطين الحمر"، شركة "شيفروليه" الشهيرة للسيارات، أبدى استعداده للمساعدة في تمويل صفقة النجم البرتغالي.

وتألق "الدون" في "أولد ترافورد" بين عامي 2003 و2009، قبل أن يترك النادي الإنجليزي، وينضم لصفوف ريال مدريد الإسباني مقابل 80 مليون إسترليني.

ولعب رونالدو 9 سنوات في صفوف نادي العاصمة الإسبانية، سجل خلالها مع الفريق العديد من الإنجازات على المستوى الفردي والجماعي، ولينضم بعدها إلى يوفنتوس الإيطالي.

وكانت تقارير رياضية رجحت بيع بطل الدوري الإيطالي لرونالدو نظرا للضائقة المالية التي يمر بها النادي من جرّاء فيروس كورونا المستجد.

وترددت شائعات عن اهتمام يونايتد بالحصول على توقيع رونالدو الذي يتقاضى أجرا أسبوعيا يصل إلى 500 ألف إسترليني.

وذكر موقع "أوتو إي سبورت" أن رعاة مانشستر يونايتد، "شيفروليه" للسيارات، يفكرون بالمساعدة بتمويل خطة إعادة رونالدو للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأرجع الموقع رغبة "شيفروليه" في تمويل الصفقة إلى اعتقاد الشركة بالأثر الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه ارتداء رونالدو لقميص يحمل شعارها، وهو ما تجلى في ارتفاع مبيعات سيارات "جيب"، رعاة يوفنتوس" على مدار العامين الماضيين.

كما ارتفعت أسهم يوفنتوس بنسبة 30 في المئة ببورصة ميلانو بعد مرور أسبوع واحد فقط من انضمام رونالدو للنادي.

جدير بالذكر أن رونالدو حقق خلال لعبه في "البريميرليغ"، فاز بثلاثة ألقاب متتالية بالدوري، كما حقق مع أليكس فيرغسون بطولة دوري أبطال أوروبا سنة 2008.

وأضاف خلال تواجده في "الليغا" أربعة ألقاب أوروبية أخرى بدوري الأبطال، وانتصارين بالدوري الإسباني.