نابولي يسحق كروتوني ويقفز للمركز الثالث في الدوري الإيطالي

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فاز نابولي 4-صفر للمباراة الثانية على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليسحق كروتوني المتعثر ويتقدم إلى المركز الثالث في المسابقة.

وجاءت أهداف فريق المدرب جينارو جاتوسو عن طريق لورينتسو إنسيني وهيرفينج لوزانو ودييجو ديمي وأندريا بيتانيا ليصبح رصيده 20 نقطة من عشر مباريات وتقدم على يوفنتوس بفارق الأهداف.

وبعد أن نجا من فرصة مبكرة بضربة رأس من سيمي، تقدم نابولي بهدف عن طريق إنسيني في الدقيقة 31.

وأفلت بيوتر جيلينسكي من الرقابة ومرر إلى قائد نابولي الذي أطلق تسديدة متقنة في الزاوية البعيدة.

وازدادت معاناة كروتوني، الذي حصد نقطتين فقط هذا الموسم، بعدما تلقى لاعبه ياكوبو بيتريتشيوني بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف ضد منافسه ديمي في الدقيقة 55.

وبعد ثلاث دقائق صنع إنسيني الهدف الثاني بعد كرة عرضية إلى لوزانو ليستقبل اللاعب المكسيكي الكرة ويسدد ببراعة في المرمى.

وأضاف ديمي الهدف الثالث بتسديدة متقنة في الدقيقة 76 بعد تمريرة من دريس ميرتنز الذي صنع الهدف الرابع أيضا لزميله بيتانيا في الدقيقة الأخيرة.