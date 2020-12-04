living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ركبي يونيون: اللبناني غسان جان حجار عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي

4
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انتُخب رئيس الاتحاد اللبناني للركبي يونيون بالوكالة غسان جان حجّار عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للعبة  ولولاية اربع سنوات خلال الجمعية العمومية الانتخابية التي جرت  عبر تطبيق "زوم" وعن بُعد.وهي المرة الأولى التي يتبوأ فيها لبناني منصباً في الاتحاد الآسيوي للعبة الذي يتخذ من هونغ كونغ مقراً له وسط انباء عن انتقال المقر الى الامارات العربية المتحدة.
 
شاركت في الجمعية العمومية 29 دولة ونال حجار  23 صوتاً في ظل وجود منافسة بين عدد من المرشحين .
 
ترأس الجمعية العمومية رئيس الاتحاد الآسيوي ،الذي جرى انتخابه سابقاً ،الاماراتي قيس الظالعي حيث جرت العملية الانتخابية في ظل عدم توافر التزكية ففاز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد القاري كل من اللبناني حجار والصيني شن ينغ بياو والأوزباكي كاخرامون جليلوف والكوري الجنوبي سونغ هون بارك  والتايلندي ساهابول بولباتابي ووجهين أنثويين هما  الفيليبينية أدا ميلبي  والايرانية نهاد بيارجوماندي .
 
وصرح  رئيس الاتحاد الآسيوي الظالعي "فخور جداً بثقة الجمعية العمومية وانتخابها لأخي وصديقي غسان حجار فهو اضافة حقيقية وقيمة كبيرة للاتحاد الآسيوي للركبي لخبرته الواسعة وحنكته الدائمة في ادارة شؤون الرياضة محلياً في لبنان وآسيوياً بصفته ايضاً نائب لرئيس لجنة القيم والحوكمة".  
 
يشار الى أن الاتحاد اللبناني للركبي يونيون تأسس في تشرين الثاني من العام 2009 وتبوأ حجار آنذاك منصب نائب الرئيس وحققت اللعبة انجازات محلية وخارجية عدة وعيّن حجار رئيساً بالوكالة منذ نحو سنة.وانضم الاتحاد اللبناني الى عائلة الاتحاد الدولي  كمراقب منذ سنتين من دون أن يصوّت
ومن المتوقع أن ينال لبنان العضوية الكاملة ضمن الأسرة الدولية  في المستقبل القريب بعدما تقدّم الاتحاد اللبناني بطلب بهذا الصدد .
 
وفي سياق متّصل،وجّه الاتحاد اللبناني للعبة تهنئة الى رئيس واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد القاري المنتخبين متمنياً لهم التوفيق في مهامهم "في ظل رئاسة الاماراتي قيس الظالعي الذي يملك برنامجاً لرعاية وتطوير اللعبة".  
 
وغسان جان حجار،المولود في العام 1968، لاعب ركبي في نادي  بيروت الفينيقي بين عامي 2005 و2013 وأحرز مع الفريق عدة ألقاب ثم انتقل الى العمل الاداري وترأس بعثات الى الخارج ويشغل منصب رئيس الاتحاد اللبناني بالوكالة منذ سنة .
 
من جهة ثانية، ستجري انتخابات  لجنة ادارية جديدة للاتحاد اللبناني للعبة في 21 كانون الأول الجاري.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout