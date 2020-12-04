ركبي يونيون: اللبناني غسان جان حجار عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي

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انتُخب رئيس الاتحاد اللبناني للركبي يونيون بالوكالة غسان جان حجّار عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للعبة ولولاية اربع سنوات خلال الجمعية العمومية الانتخابية التي جرت عبر تطبيق "زوم" وعن بُعد.وهي المرة الأولى التي يتبوأ فيها لبناني منصباً في الاتحاد الآسيوي للعبة الذي يتخذ من هونغ كونغ مقراً له وسط انباء عن انتقال المقر الى الامارات العربية المتحدة.

شاركت في الجمعية العمومية 29 دولة ونال حجار 23 صوتاً في ظل وجود منافسة بين عدد من المرشحين .

ترأس الجمعية العمومية رئيس الاتحاد الآسيوي ،الذي جرى انتخابه سابقاً ،الاماراتي قيس الظالعي حيث جرت العملية الانتخابية في ظل عدم توافر التزكية ففاز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد القاري كل من اللبناني حجار والصيني شن ينغ بياو والأوزباكي كاخرامون جليلوف والكوري الجنوبي سونغ هون بارك والتايلندي ساهابول بولباتابي ووجهين أنثويين هما الفيليبينية أدا ميلبي والايرانية نهاد بيارجوماندي .

وصرح رئيس الاتحاد الآسيوي الظالعي "فخور جداً بثقة الجمعية العمومية وانتخابها لأخي وصديقي غسان حجار فهو اضافة حقيقية وقيمة كبيرة للاتحاد الآسيوي للركبي لخبرته الواسعة وحنكته الدائمة في ادارة شؤون الرياضة محلياً في لبنان وآسيوياً بصفته ايضاً نائب لرئيس لجنة القيم والحوكمة".

يشار الى أن الاتحاد اللبناني للركبي يونيون تأسس في تشرين الثاني من العام 2009 وتبوأ حجار آنذاك منصب نائب الرئيس وحققت اللعبة انجازات محلية وخارجية عدة وعيّن حجار رئيساً بالوكالة منذ نحو سنة.وانضم الاتحاد اللبناني الى عائلة الاتحاد الدولي كمراقب منذ سنتين من دون أن يصوّت

ومن المتوقع أن ينال لبنان العضوية الكاملة ضمن الأسرة الدولية في المستقبل القريب بعدما تقدّم الاتحاد اللبناني بطلب بهذا الصدد .

وفي سياق متّصل،وجّه الاتحاد اللبناني للعبة تهنئة الى رئيس واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد القاري المنتخبين متمنياً لهم التوفيق في مهامهم "في ظل رئاسة الاماراتي قيس الظالعي الذي يملك برنامجاً لرعاية وتطوير اللعبة".

وغسان جان حجار،المولود في العام 1968، لاعب ركبي في نادي بيروت الفينيقي بين عامي 2005 و2013 وأحرز مع الفريق عدة ألقاب ثم انتقل الى العمل الاداري وترأس بعثات الى الخارج ويشغل منصب رئيس الاتحاد اللبناني بالوكالة منذ سنة .

من جهة ثانية، ستجري انتخابات لجنة ادارية جديدة للاتحاد اللبناني للعبة في 21 كانون الأول الجاري.