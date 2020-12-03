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تلقيا تهنئة من الدكتور ظريفة تايكواندو: مارك حرب ودانيال خوراسانجيان مراقبان فنيان في الاتحاد الدولي

3
DECEMBER
2020
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في خطوة هي الأولى من نوعها،اقام الاتحاد الدولي للتايكواندو دورة "عن بُعد"(أون لاين)  لنيل شهادة مراقب فني للبطولات والمسابقات الدولية التي ستقام ابتداء من العام المقبل.انخرط  في الدورة 97 مرشحاً  من جميع انحاء العالم .وشارك لبنان عبر عضو لجنة البارا- تايكواندو في الاتحاد الدولي وامين عام الاتحاد اللبناني مارك حرب ونائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي  ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد اللبناني دانيال خوراسانجيان .
 
حاضر في الدورة الفرنسي فيليب بويدو المدير الفني للتعليم في الاتحاد الدولي والمراقب الفني في دورتي لندن 2012 وريو دي جينيرو 2016 الأولمبيتين وفي دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في طوكيو العام المقبل والبريطاني عثمان ديلدار نائب رئيس لجنة البارا في الاتحاد الدولي والمصري محمد شعبان رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي والكوري الجنوبي دايفيد جونغ رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي  ومواطنه سونغ تشول كيم رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي.
 
ولقد اجتاز حرب وخوراسانجيان الدورة بنجاح وباتا مراقبين فنيين في الاتحاد الدولي.وبعد اعلان النتائج، اتصل رئيس الاتحاد اللبناني الدكتور حبيب ظريفة بحرب وخوراسانجيان مهنئاً. 
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