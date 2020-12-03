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لجنة ادارية جديدة لاتحاد الـMMA

3
DECEMBER
2020
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محمد داغر رئيساً...جزيني وعامر وعلاء الدين نوابه وسام ابي نادر للسر..ونديم ناصيف للصندوق
 
 
انتُخبت لجنة ادارية جديدة للاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة"أم .أم.آي"  MMA) ) مؤلفة من 11 عضواً في انتخابات التزكية التي جرت في احدى قاعات وزارة الشباب والرياضة. وحضر رئيس مصلحة الرياضة في الوزارة محمد عويدات ومندوبو ثمانية اندية من اصل تسعة يحق لها التصويت والمرشحون  .وترأس الجلسة اكبر مندوبي الأندية سناً الدكتور وليد قصاص.بداية كلمة ترحيبة من عويدات بالحاضرين "في الجمعية العمومية الانتخابية بعد اعادة احياء اللعبة في عهد وزيرة الشباب والرياضة بحكومة تصرف الاعمال فارتينيه اوهانيان كيفوركيان والمدير العام زيد خيامي".واشار الى وجود مندوبي ثمانية اندية من اصل تسعة اندية يحق لها التصويت مما يعني ان النصاب القانوني مؤمن.واضاف عويدات انه من  المهام الأولية للجنة الادارية الجديدة اقرار نظام داخلي  للاتحاد لتحديد الصلاحيات وعدد من الأمور الداخلية .ثم تحدث عن وجود أحد عشر مرشحاً يستوفون الشروط القانونية لملء المقاعد الأحد عشر ضمن اللجنة الادارية للاتحاد معلناً فوزهم بالتزكية وسط تصفيق الحضور.
 
داغر رئيساً
ثم عقد الأعضاء الفائزون جلسة توزيع المناصب وجاءت النتيجة كالآتي:محمد داغر(رئيساً)،حسن جزيني(نائباً للرئيس)،مايكل عامر(نائباً للرئيس)،محي الدين علاء الدين(نائباً للرئيس)،وسام ابي نادر(أميناً عاماً)،نديم ناصيف (اميناً للصندوق)،علي حمادة،زياد الزعتري،واروجان كيشيشيان،خالد قلاوون ومحمد ابراهيم المغربل (أعضاء مستشارين).
 
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