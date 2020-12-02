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ميك شوماخر ينتقل إلى الـ فورمولا 1 مع فريق هاس في 2021!

2
DECEMBER
2020
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يعود اسم شوماخر إلى شبكة انطلاق سباقات بطولة العالم للفورمولا 1 في موسم 2021، مع تأكيد ترقية ميك شوماخر، نجل الأسطورة مايكل شوماخر، ليشارك ضمن صفوف فريق هاس كسائقٍ أساسي. 
 
إذ أن ميك شوماخر، وهو جزءٌ من أكاديمية فيراري لتطوير السائقين، أظهر مستوى أداء قوي في مشاركاته السابقة في الفئات المساندة من عالم سباقات المقعد الأحادي.
 
وفي موسمه الثاني في الفورمولا 2، في 2020، فإن ميك شوماخر على بعد سباقَين من الفوز باللقب، مع تبقي جولة وحيدة في الصخير نهاية الأسبوع الحالي.
 
وكان هناك اهتمام كبير حول ميك شوماخر، نظراً لأنه ابن مايكل شوماخر، أحد أنجح السائقين في تاريخ الفورمولا 1، وكانت هناك مساعي من فيراري، ومرسيدس، لضمه إلى أكاديميات تطوير السائقين.
 
وجهة ميك كانت إلى فيراري، حيث حقق والده معظم نجاحاته في الفورمولا 1، والآن يستفيد ميك شوماخر من العلاقات والشراكة التي تربط بين فريق هاس وفيراري في الفورمولا 1، مع ترقيته من الفورمولا 2 إلى الفئة الملكة لرياضة المحركات، وليحصل على مقعدٍ كسائقٍ أساسي ضمن صفوف الفريق الأميركي، زميلاً لـ نيكيتا مازبين الذي تأكد انضمامه إلى فريق هاس.
 
المزيد من الأخبار عن ميك شوماخر!
 
ميك شوماخر يتعامل مع الضغط بأسلوبٍ مذهل
 
ميك شوماخر أصبح مستعداً لدخول عالم الفورمولا 1
 
ميك شوماخر يريد إعادة أرقام الفورمولا 1 القياسية إلى عائلته
 
هذا الأمر يعني أن ميك شوماخر سيكمل موسمه الأول في الفورمولا 1 السنة المقبلة، الذي يصادف مرور 30 عاماً على تسجيل والده مايكل شوماخر لظهوره الأول في الفورمولا 1، عندما شارك في جولته الأولى مع فريق جوردان في جائزة بلجيكا الكبرى في 1991.ميك شوماخر ينتقل إلى الـ فورمولا 1 مع فريق هاس في 2021!
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