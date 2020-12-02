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أقدام جونز تعبر بـ"ليفربول" لثمن نهائي أبطال أوروبا

2
DECEMBER
2020
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بلغ نادي ليفربول، حامل اللقب ست مرات آخرها العام الماضي، الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعدما جدد فوزه على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي 1-صفر الثلاثاء على ملعب "إنفيلد" في ليفربول في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.
 
ويدين ليفربول بفوزه إلى مهاجمه الواعد كورتيس جونز (19 عاما) الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 58.
 
وبات ليفربول الذي فاز على أياكس بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية في أمستردام، سابع فريق يبلغ ثمن النهائي بعد بايرن ميونيخ الألماني (المجموعة الأولى) ومانشستر سيتي الإنجليزي (الثالثة) وتشلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني (الخامسة) وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي (السابعة).
 
وكان التعادل كافيا لليفربول لبلوغ الدور الثاني بيد أن الفوز ضمن له صدارة المجموعة حيث رفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما تراجع أياكس أمستردام إلى المركز الثالث برصيد خمس نقاط بفارق نقطة واحدة خلف شريكه السابق أتالانتا الإيطالي الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه ميتيلاند الدنماركي بهدف للأرجنتيني كريستيان روميرو (79) مقابل هدف لإلكسندر سكولتس (13).
 
وانحصرت المنافسة على البطاقة الثانية في المجموعة بين أياكس وأتالانتا اللذين يلتقيان في قمة حاسمة في الجولة الأخيرة في أمستردام الأربعاء المقبل.
 
ويكفي الفريق الإيطالي، صاحب ست نقاط، التعادل لبلوغ ثمن النهائي للمرة الثانية على التوالي في تاريخه، فيما يحتاج أياكس أمستردام المتوج بلقب المسابقة 4 مرات، إلى الفوز.
 
وخاض ليفربول المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي خصوصا في خط دفاعه بسبب الإصابة، ودفع مدربه الألماني يورغن كلوب بحارس المرمى الإيرلندي الواعد كوامهين كيليهير (22 عاما) أساسيا في غياب البرازيلي إليسون بيكر المصاب وعلى حساب الإسباني أدريان، فيما عاد القائد جوردان هندرسون بعد تعافيه من الإصابة.
 
وجلس البرازيلي روبرتو فيرمينو على دكة البدلاء حيث فضل كلوب بالدفع بالثلاثي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرتغالي ديوغو جوتا.
 
ونجح جونز في محاولته الثالثة في هز الشباك بعدما تصدى الحارس الكاميروني أندريه أونانا في التصدي لتسديدته القوية من خارج المنطقة (4)، ورد القائم الايسر تسديدته القوية من حافة المنطقة (6)، قبل أن يفعلها في الدقيقة 58 عندما استغل كرة عرضية للمدافع نيكو وليامس فشل الحارس أونانا في إبعادها فتابعها المهاجم الواعد بيمناه داخل المرمى الخالي.
 
في المقابل، تألق حارس مرمى ليفربول في إنقاذ مرماه أكثر من مرة بينها مرتان أمام المدافع الدولي المغربي نصير المزراوي، الأولى عندما أبعد بأطراف أصابعه كرته القوية من خارج المنطقة إلى ركنية (32)، والثانية بإبعاده تسديدته الزاحفة من داخل المنطقة تهيأت أمام البرازيلي دافيد نيريش فسددها بيسراه من مسافة قريبة ارتطمت بالقائم الأيمن إلى خارج الملعب (57).
 
وتابع كيليهير تألقه وتصدى لرأسية المخضرم يان كلاس هونتيلار من مسافة قريبة وأبعدها إلى ركنية لم تثمر (88).
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