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سيتي يهدي بطاقة التأهل لبورتو في التشامبيونز ليغ

2
DECEMBER
2020
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انتزع بورتو البرتغالي بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي صفر-صفر الثلاثاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة من الدور الاول.
 
وكان سيتي ضامنا تأهله منذ الجولة الماضية، في حين كان بورتو بحاجة إلى التعادل ليرافقه وهو ما حققه بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف الفريق الإنجليزي الذي ضمن الصدارة.
 
وضغط الفريق الإنجليزي على منافسه بطل البرتغال الموسم الماضي لكنه لم ينجح في هز الشباك على الرغم من تحركات البرتغالي برناردو سيلفا والإسباني فيران توريس الذي لعب كرأس حربة في غياب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي يتعافى من إصابة في الركبة، والبرازيلي غابريال جيزوس.
 
وكانت أخطر فرصة لسيتي عندما سدد رحيم ستيرلينغ كرة كانت في طريقها إلى الشباك قبل أن يشتتها مدافع بورتو زايدوو سانوسي في اللحظة الأخيرة (37).
 
ورد بورتو بواسطة سيرجيو اوليفيرا بكرة مرت فوق العارضة (39).
 
وأنقذ حارس بورتو الأرجنتيني ـأغوستين ماركيزان مرماه من هدف أكيد من انفراد لستيرلينغ (59)، قبل أن يتدخل للتصدي لضربة مقصية لتوريس (69).
 
وفي المجموعة ذاتها، تغلب مرسيليا الفرنسي على أولمبياكوس اليوناني 2-1 محققا أول انتصار له بعد 13 خسارة تواليا (رقم قياسي سلبي).
 
وسجل ديميتري باييت هدفي مرسيليا من ركلتي جزاء في الدقيقتين 55 و75 بعد أن تقدم أولمبياكوس بواسطة محمد ماضي كامارا (33).
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