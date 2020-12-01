إتحاد الطاولة يفتح باب الترشّح لإنتخاب لجنته الإدارية الجديدة

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أعلن الإتحاد اللبناني لكرة الطاولة فتح باب الترشّح لإنتخاب لجنة ادارية جديدة مقرّرة عند الرابعة من بعد ظهر السبت في 12 كاون الأول الجاري في قاعة "بانوراميك" التابعة لنادي مون لاسال - عين سعادة.

وعمّم الإتحاد على أنديته كتابي دعوة لحضور الجمعيّة العموميّة العادية المقرّرة عند الثالثة من بعد الظهر, والجمعية العمومية الإنتخابية التي ستنعقد عند الساعة الرابعة من اليوم ذاته. وحدّد شروط المشاركة والترشّح كالآتي:

يشارك فقط في هذه الإجتماعات الأندية المسدّدة لإشتراكها السنوي والتي قد شاركت في إحدى البطولات الرسميّة للفرق لعام 2019 على أن تكون لديها إفادة إداريّة صالحة المدة لغاية تاريخ الإجتماع إستنادا" لقرار وزارة الشباب والرياضة رقم 88/1/2020 تاريخ 25/8/2020.