برشلونة ينتخب خلف بارتوميو في 24 كانون الثاني

A + A -

أعلن برشلونة الإسباني الإثنين أنه حدد الرابع والعشرين من كانون الثاني المقبل موعدا لانتخاب رئيس جديد للنادي خلفا لجوسيب ماريا بارتوميو، مؤكدا بذلك المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية منذ أسابيع.

وقالت اللجنة الإدارية الانتقالية التي تدير شؤون النادي بعد استقالة بارتوميو في أواخر تشرين الأول الماضي، في بيان "ما أن يتم الاتفاق مع الحكومة الإقليمية الكاتالونية على موعد الرابع والعشرين من كانون الثاني لتنظيم الانتخابات الرئاسية في النادي، سنمضي قدما في الاستعداد لها".

وفي بيانه، حدد برشلونة أن الروزنامة الانتخابية ستفتح في 14 الشهر المقبل، مع اجتماع لقبول المرشحين الأوليين.

وبعد ذلك ستتم رسميا الدعوة للانتخابات في 16 منه، وسيتمكن المرشحون بعدها من جمع التواقيع الداعمة الـ2257 اللازمة للموافقة على ترشيحهم بين 23 كانون الأول و11 كانون الثاني.

بعد ذلك، ستستمر الحملة الانتخابية من 15 الى 22 كانون الثاني.

سيتمكن الـ"سويوس"، وهم المشجعون المساهمون في النادي، من التصويت لأول مرة في عدة مراكز اقتراع: في ملعب كامب نو في برشلونة، وأيضا في أربع مدن أخرى في منطقة كاتالونيا، في أندورا، وفي أربع مدن في بقية أنحاء إسبانيا (مدريد، إشبيلية، فالنسيا، بالما دي مايوركا).

ويبدو الرئيس السابق جوان لابورتا المرشح الأوفر حظا لتسلم دفة قيادة النادي، وهو أعلن الإثنين ترشحه للمنصب الذي تولاه بين 2003 و2010.