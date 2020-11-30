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كافاني معرض للإيقاف بسبب كلمة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

30
NOVEMBER
2020
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يواجه مهاجم مانشستر يونايتد، إدينسون كافاني، عقوبة الإيقاف لـ 3 مباريات، بسبب كلمة عنصرية صدرت عنه على منصات التواصل الاجتماعي.
 
ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أحد المعجبين نشر على "انستغرام" صورة لكافاني بعد فوز فريقه يونايتد على ساوثهامبتون (3-2) وأرفق معها عبارة "أحبك أيها الماتادور" بالإسبانية، ورد كافاني على المنشور، بقوله: "شكرا أيها النيغريتو (الزنجي الصغير)".
 
 ورغم أن كافاني لا يبدو وكأنه غاضب من المشجع، إلا أن مثل هذه الكلمات ليست مقبولة في الملاعب الإنجليزية أو الأوروبية.
 
ولدى اتحاد الكرة في إنجلترا، قانون صارم بشأن العنصرية، بعد تعديله مسودة قوانينه المتعلقة بالعنصرية في أغسطس.
 
وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن كافاني حذف ذلك الرد عندما أدرك خطأه، ولكن الاتحاد الإنجليزي سيفتح تحقيقا بشأن رد كافاني، ومن المتوقع أن يتم تحذيره على أقل تقدير، مع إمكانية أن تصل العقوبة إلى الإيقاف 3 مباريات.
 
وورفض مانشستر يونايتد التعليق على الحادث، لكنه أشار إلى أن الكلمة خرجت عن سياق المعنى، خصوصا وأنها تستخدم بشكل دارج في أمريكا الجنوبية.
 
وأمام الاتحاد الإنجليزي وقت حتى الاثنين المقبل لإصدار قراره بشأن اتهام كافاني، وإذا اتهم فعلا، فإن جلسة الاستماع يجب أن تعقد قبل الـ21 من ديسمبرالمقبل.
Reuters
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