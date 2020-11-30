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المصاب دائما.. تحديد مدة غياب هازارد عن الملاعب

30
NOVEMBER
2020
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يجري نجم ريال مدريد إيدن هازارد سلسلة من الاختبارات، الاثنين، لمعرفة خطورة الإصابة العضلية التي تعرض لها السبت، أثناء خسارة الفريق الملكي على ملعبه 1-2 أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.
 
إلا أن صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية، رجحت أن يغيب النجم البلجيكي عن فريقه خلال 4 مباريات، أهمها أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة بعد أقل من أسبوعين.
 
وكشفت الصحيفة عن "حالة من القلق" داخل صفوف الفريق، بعد تعرض هازارد لإصابة جديدة خلال مشاركاته النادرة مع الفريق بسبب كثرة غياباته.
 
وأجبر المدير الفني زين الدين زيدان على إخراج هازارد بعد نحو نصف ساعة من لقاء ألافيس، إثر تعرضه لإصابة أثرت سلبا على أداء الفريق الذي يحتل حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.
 
وقال المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، إن هازارد "شعر بعدم ارتياح" أثناء سير المباراة.
 
وحسب "أس"، فمن المرجح أن يغيب هازارد عن لقاءي دوري أبطال أوروبا أمام شاختار خارج الديار، الثلاثاء، وأمام بوروسيا مونشنغلادباخ في مدريد يوم 9 ديسمبر.
 
وفي الدوري المحلي، لن يتمكن هازارد من المشاركة أمام إشبيلية على ملعبه في الخامس من ديسمبر، أو أتلتيكو مدريد في الثاني عشر من الشهر ذاته على ملعب الريال الاحتياطي.
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