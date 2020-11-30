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تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة تايكواندو: دورة دولية للمدربين نظمها الاتحاد اللبناني للتايكواندو

30
NOVEMBER
2020
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تحت اشراف الاتحاد الدولي للتايكواندو، أقام  الاتحاد اللبناني للعبة دورة تدريبية للمدربين (مستوى أول) عن بُعد(أون لاين) وبمشاركة 127 مدرب ومدربة من لبنان والعالم.وتأتي هذه الدورة ضمن الدورات المعتمدة من الاتحاد الدولي لصقل المدربين والذين تخوّلهم المشاركة كمدرب في بطولات ودورات المصنفة"جي 1" و"جي 2" والتي ستقام العام المقبل.حاضر في الدورة خمسة مدربين دوليين من بينهم المحاضر الدولي ونائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي دانيال خوراسانجيان(لبنان الجنسية).
 
كما حاضر رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد اللبناني الدكتور ريشار ابي زيد ضو حول عدد من الأمور الطبية.
 
واستهلّت الدورة بكلمة  لرئيس الاتحاد الدولي تشونغ وون شوي    نوّه  فيها بالجهود التي يبذلها الاتحاد اللبناني لتطوير اللعبة في وطن الأرز التي باتت بشكل فعّال على "الخارطة الدولية"مشيراً الى أن الدورة تندرج في سياق  تطوير الكادر التدريبي لمدربي التايكواندو.
 
بدوره،  تحدث رئيس الاتحاد اللبناني  للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة فذكر ان خطوة الاتحاد اللبناني اقامة  الدورة التدريبية الهامة تندرج في سياق خطته لايلاء السلك التدريبي الأهمية الكبيرة وتطوير قدرات المدربين الى جانب السلك التحكيمي خاصة أن لبنان سينظّم دورات وبطولات هامة العام المقبل في حال سنحت الظروف بذلك لناحية انحسار وباء "كورونا".وتمنى ظريفة التوفيق للمشاركين في الدورة.
 
وتضمّنت الدورة آخر القوانين الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي الى جانب هيكليته وجميع الامور المتعلقة باللعبة.
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