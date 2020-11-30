اللبناني خالد وملاحه الأردني جيهريان في بطولة الشرق الاوسط للراليات ٢٠٢١

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أعلن السائق اللبناني أحمد خالد مشاركته في بطولة الشرق الاوسط للراليات لعام ٢٠٢١ والمؤلفة من ست جولات على سيارة ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 .والجولات الست هي قطر ، سلطنة عمان ، الكويت ، الاردن ، لبنان و قبرص هذا الى جانب مشاركته في عدد من جولات بطولة الاردن المحلية للراليات.

وفي المقعد الساخن، والى جانب خالد، سيشارك البطل الأردني وبطل الشرق الاوسط للراليات لفئة "ميرك ٣ " ووصيف بطولة المملكة العربية السعودية للراليات الصحراوية العام الفائت الملاّح موسى جيهريان في البطولة الاقليمية وبطولة الأردن.

وسبق لخالد أن شارك في ثلاث جولات من بطولة الشرق الاوسط للراليات العام الفائت وتحديداً في راليات قطر، الاردن ولبنان.

وعن تجربته بجولات العام الماضي، اشار السائق خالد الى "أنه من الجميل ان تتمتّع بالقيادة على الطرق الحصوية خصوصا بالأردن حيث ان مراحل رالي الاردن تعتبر مميزة الى جانب الطرقات الأسفلتية لرالي لبنان واعتمادي السرعة القصوى في رالي قطر الصحراوي" .

وعن اختياره لجيهريان كملاح له، أكد خالد "انه يتمتّع بخبرة عالية جدا ومتمرّس في المقعد الساخن بالاضافة الى المامه بالقوانين جيداً".

واضاف" كنت اتطّلع للمشاركة مع جهيريان في رالي لبنان الدولي هذا العام لكن الظروف لم تسمح بذلك مع اننا قمنا ببعض التجارب والتناغم بيني وبين موسى كان جيداً جداً وهذه من اهم الأمور داخل سيارة الرالي خلال السباقات".