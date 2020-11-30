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نابولي يكرم مارادونا.. برباعية في شباك روما

30
NOVEMBER
2020
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سحق نابولي، وهو يلعب بقمصان تشبه، التي ترتديها الأرجنتين، تكريما لقائده الراحل دييغو أرماندو مارادونا، ضيفه روما 4-صفر في الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد.
 
ومنح لورينتسو إنسيني التقدم إلى صاحب الأرض من ركلة حرة جديرة باللاعب الأرجنتيني الراحل في الدقيقة 30 واحتفل بالركض إلى مقاعد بدلاء فريقه من أجل تقبيل قميص مارادونا.
 
وأضاف فابيان رويز ودريس ميرتنز وماتيو بوليتانو ثلاثية في الشوط الثاني ليسقط روما لأول مرة على أرض الملعب بجميع المسابقات هذا الموسم.
 
وكانت الهزيمة الوحيدة لروما هذا الموسم عندما اعتبر خاسرا أمام فيرونا لإشراكه لاعبا لا يحق له اللعب.
 
وكما كان الحال في جميع مباريات الدوري الإيطالي هذا الأسبوع، سبقت المباراة دقيقة صمت حدادا على مارادونا، الذي أمضى 7 مواسم رائعة مع نابولي وتوقفت المباراة في الدقيقة العاشرة من أجل تحية أسطورة الأرجنتين، الذي توفي بسبب نوبة قلبية عن 60 عاما، الأربعاء الماضي.
 
وتقدم نابولي إلى المركز الخامس برصيد 17 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على روما.
 
وبعد انتقادات علنية من المدرب غينارو غاتوسو عقب الهزيمة 3-1 أمام ميلان الأسبوع الماضي، دخل نابولي المباراة بقوة وتقدم عندما سدد إنسيني الكرة من فوق الحائط من ركلة حرة لتسكن شباك الحارس أنطونيو ميرانتي.
 
وساهم إنسيني في الهدف الثاني أيضا في الدقيقة 64 بعد تلقيه تمريرة من فابيان رويز، إذ انطلق للأمام ومرر مرة أخرى إلى زميله الإسباني الذي سجل بتسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء مرت من بين قدمي أحد المدافعين.
 
وتابع ميرتنز الكرة إلى الشباك بعدما فشل ميرانتي في إبعاد تسديدة إلجيف إلماس، وأضاف بوليتانو اللمسة الأخيرة بانطلاقة فردية، حيث شق طريقه وسط دفاع روما وخدع ميرانتي ليسجل في الشباك الخالية.
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