لبنان يتأهل لنهائيات بطولة آسيا في كرة السلة

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تأهل لبنان رسميا لنهائيات بطولة آسيا للرجال في كرة السلة التي تقام السنة المقبلة، بفوز رابع تواليا على العراق بفارق تسع نقاط 78 - 69 (الأشواط 14 - 16، 36 - 40، 66 - 51، 78 - 69) في المباراة التي جرت بينهما ظهر اليوم في العاصمة البحرينية المنامة ضمن "النافذة الثانية" من التصفيات.

وكان لبنان افتتح هذه النافذة الجمعة بفوز كبير على الهند، علما أنه حقق العلامة الكاملة في "النافذة الأولى" التي استضافها في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل في شباط الماضي بفوزين على البحرين 116 - 73، وعلى العراق 87 - 68.

واحتاج المنتخب اللبناني الى دخول متأخر في أجواء المباراة اعتبارا من القسم الثاني منها بعد الاستراحة، وسجل لاعبونا 30 نقطة في الربع الثالث، قلبوا بها تخلفهم في الربعين الأولين بفارق نقطتين وأربع نقاط تواليا الى تقدم بفارق 15 نقطة.

وسبق للبنان تحقيق نتائج متقدمة في بطولة آسيا بينها الحلول وصيفا ثلاث مرات في شانغهاي (2001) والدوحة (2005) أمام الصين وتأهل في النسختين الى نهائيات بطولة العالم، ووصيفا أمام إيران في الصين عام 2007 في البطولة التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها الصين في بيجينغ 2008 وقد ظفرت إيران بالبطاقة الآسيوية الى جانب الدولة المضيفة.

واستضاف لبنان نهائيات بطولة القارة مرة واحدة في نسختها الأخيرة في آب 2017 في زوق مكايل، الا انه لم يحقق نتيجة متقدمة.