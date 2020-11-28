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وفاة لاعب بنوبة قلبية أثناء مباراة كرة قدم

28
NOVEMBER
2020
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أعلنت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم الجمعة وفاة لاعب كرة قدم أثناء مباراة فريقه ضمن دوري الدرجة الأولى نتيجة تعرضه لنوبة قلبية أثناء المباراة.
 
وذكرت الهيئة في بيان "تعرض لاعب فريق الصليخ سجاد علي إلى السقوط المفاجئ على أرض الملعب من دون أي احتكاك أو منافسة على الكرة بالدقائق العشر الأخيرة من مباراة فريقه أمام فريق بسماية ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى (المستوى الثاني)".
 
أضاف البيان "تطلّب نقل اللاعب فورا إلى إحدى المستشفيات، لكنه فارق الحياة هناك نتيجة نوبة قلبية حسب الفحوصات الطبية".
 
وقررت الهيئة الموقتة إعلان الحداد لثلاثة أيام والوقوف دقيقة صمت تسبق مباريات السبت المقررة ضمن المرحلة الخامسة لبطولة العراق لكرة القدم حدادا على روح اللاعب.
 
وهذه أول حادثة وفاة للاعب كرة قدم أثناء المباريات في المسابقات الكروية في العراق، بحسب مدير المكتب الإعلامي للهيئة المؤقتة يوسف فعل.
 
ونعى رئيس الهيئة إياد بنيان وفاة اللاعب الشاب قائلا "نعزي الأوساط الكروية وعائلة اللاعب الفقيد لرحيل موهبة كروية شابة".
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