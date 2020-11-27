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شارك لاعبون لبنانيون في بطولتي العالم وآسيا لعام 2020 بأسلوب "البومسيه" التي نظمها الاتحاد الدولي للتايكواندو عن بُعد "أون لاين" بمشاركة أكثر من ألف لاعب ولاعبة من مختلف انحاء العالم.

وفي التفاصيل، شارك الغراند ماستر ألان نجم والماسترز عبد عمسي وجيورجيو كركي ومانويلا الشايب ونجوى لحود في البطولة القارية التي راقبها فنياً نائب رئيس لجنة الحكام في آسيا ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد اللبناني للتايكواندو الحكم الدولي دانيال خوراسانجيان وشارك في قيادتها الحكم الدولي ايلي شرّو .كما شارك نجم وعمسي وكركي والشايب في بطولة العالم التي ساهم في قيادتها الحكمان الدوليان خوراسانجيان وشرّو الى جانب عشرات الحكام من دول العالم.