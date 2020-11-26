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يتواجه منتخبا لبنان والهند للرجال بكرة السلة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الجمعة 27 تشرين الثاني الجاري بتوقيت بيروت في المنامة(البحرين) ضمن "النافذة الثانية" لتصفيات كأس آسيا للرجال التي ستقام نهائياتها العام المقبل.

وانهى المنتخب اللبناني تحضيراته الفنية والبدنية التي انطلقت في 4 تشرين الثاني الجاري تحت اشراف المدرب الوطني جو مجاعص ومساعده جاد الحاج وبات اللاعبون في جهوزية تامة.ومنذ وصولهم الى البحرين الاثنين الفائت، انخرط اللاعبون في معسكر تدريبي مكثف استعداداً للمباراتين ضد الهند الجمعة وضد العراق الأحد بحيث سيسعى منتخب الأرز متصدر المجموعة الرابعة الى مواصلة انتصاراته والعودة الى لبنان فائزاً بالمباراتين ضد المنتخبين الآسيويين متذيلي ترتيب المجموعة الرابعة.

فمنتخب لبنان يضم المزيج من لاعبي الخبرة واللاعبين الواعدين والمطعمين بلاعبين يلعبون في الخارج في تشكيلة متوازنة قادرة على الفوز بالمباراتين المقبلتين والعودة الى العاصمة اللبنانية بيروت منتشية بالفوزين والبقاء في صدارة الترتيب من دون أي خسارة.والتشكيلة التي ستدافع عن ألوان وطن الأرز مؤلفة من: ايلي رستم، وائل عرقجي،علي حيدر،كريم زينون،سيرجيو درويش،علي منصور،علي مزهر،كريم عز الدين،عزيز عبد المسيح،جورج بيروتي،نديم سعيد وأتير ماجوك.

هذا ويستمر نائب رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني للعبة اكرم الحلبي على تواصل على مدار الساعة مع رئيس البعثة عضو الاتحاد ومدير المنتخبات الوطنية غازي بستاني الذي يطلعه على أجواء التحضيرات. وطلب الحلبي من بستاني نقل تحياته الى الجهازين الاداري والطبي واللاعبين ومتمنياً للمنتخب التوفيق في مباراتي الجمعة والأحد.

وفي سياق متّصل، يتصدر لبنان ترتيب المجموعة الرابعة ب4 نقاط يليه البحرين(3) فالهند(2) فالعراق(2).وحقق لبنان العلامة الكاملة في "النافذة الاولى" بفوزه على العراق(87-68) وعلى البحرين(116-73) في شباط الفائت.

التصنيف

وفي ما يلي التصنيف الدولي والقاري لمنتخبات المجموعة الرابعة:

-لبنان:57 عالمياً و9 آسيوياً

-الهند:73 عالمياً و12 آسيوياً

-العراق :79 عالمياً و14 آسيوياً

-البحرين:112 عالمياً و23 آسيوياً

المعلوم أن النسخة الأولى من كأس آسيا انطلقت في العام 1960 في الفيليبين التي استضافت البطولة الأولى مع العلم ان لبنان استضاف البطولة القارية في صيف العام 2017.