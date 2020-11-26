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ريال مدريد يسقط إنتر ميلانو.. وكونتي في موقف صعب

26
NOVEMBER
2020
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ألحق ريال مدريد الإسباني الخسارة بنتيجة 2-صفر بمضيفه إنتر ميلانو الإيطالي المنقوص عدديا منذ الدقيقة 33 إثر طرد التشيلي أرتورو فيدال، وذلك في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء، ليضع المدرب أنتونيو كونتي في موقف صعب.
 
وافتتح ريال مدريد التسجيل بركلة جزاء للبلجيكي إيدين هازارد في الدقيقة السابعة قبل أن يضاعف البرازيلي رودريغو التقدم في الدقيقة 59 بعد ثوان من دخوله بديلا.
 
وسجل البديل رودريغو الهدف الثاني بعد ثوان من دخوله أرض الملعب بعد عرضية من لوكاس فاسكيس عن الجهة اليمنى نحو القائم الثاني تابعها على الطائر (59).
 
ورفع ريال رصيده إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة خلف بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني (8 نقاط)، الذي أسقط شاخنار دانيتسك الأوكراني برباعية نظيفة في وقت سابق من الأمسية، فيما بات "نيراتزوري" على باب قوسين من الخروج من المسابقة من الدور الأول للعام الثالث تواليًا باكتفائه بنقطتين من 4 مباريات في ذيل الترتيب.
 
وهو الفوز الأول لريال في عقد دار إنتر في ثامن محاولة (5 هزائم وتعادلان سابقًا)، فيما اكتفى إنتر بفوزين فقط في آخر 14 مباراة في المسابقة القارية.
 
ودخل الفريقان إلى المواجهة على ملعب "جوزيبي مياتسا" وهما بأمس الحاجة للفوز بعد بداية مخيبة لبطل إسبانيا باكتفائه بنقطة من أول جولتين قبل أن يتفوق 3-2 على إنتر في الجولة السابقة.
 
وافتقد ريال لجهود قائده سيرخيو راموس بسبب تعرضه لتمزق في الفخذ ضد المباراة ضد فياريال (1-1) في الدوري السبت، التي أصيب فيها أيضا الهداف الفرنسي كريم بنزيمة، لينضما إلى الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.
 
ووقف اللاعبون دقيقة صمت قبل المباراة لوفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، الأربعاء، بسبب سكتة قلبية.
 
وتعرض إنتر لضربة موجعة بعد طرد فيدال إثر إنذارين متتالين تواليًا لمعارضته الحكم بعد مطالبته بركلة جزاء لعرقلة من الفرنسي رافايل فاران (33).
 
ويحل إنتر على مضيفه الألماني الأسبوع المقبل، فيما يحل الريال على شاختار.
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