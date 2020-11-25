الاتحاد العربي للدراجات الهوائية شكّل مجلس إدارة مركز الدراجة العربية

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تنفيذا لقرار مجلس إدارة الإتحاد العربي للدراجات الهوائية وبهدف إستكمال متطلبات عمل مركز إعداد وتطوير كوادر الدراجة العربية السابق انشاؤه ، أصدر الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الإتحاد العربي للدراجات ورئيس مجلس إدارة المركز قراراً بتشكيل مجلس ادارة المركز برئاسته وعضوية كل من الدكتور محمد وجيه عزام(مصر) النائب الأول لمجلس إدارة الإتحاد نائبًا اول لرئيس مجلس ادارة المركز والدكتوره ريمه محمد الحسني(الامارات العربية المتحدة) رئيسة اللجنة الوطنية الإماراتية لمكافحة المنشطات نائبًا ثان لرئيس مجلس ادارة المركز ومحمد بن الماحي(المغرب) عضو مجلس إدارة الإتحاد عضواً وفاتشيه زادوريان(رئيس الاتحادين الفرنكوفوني واللبناني للدراجات و عضو مجلس إدارة الإتحاد العربي ) عضواً ومنصور جمعه بوعصيبه (الامارات العربية المتحدة) رئيس اتحاد الإمارات للدراجات عضواً وجمال سالم العامري(الامارات) المدير التنفيذي لجمعية ساعد للسلامة المرورية عضوًا والمستشار اسماعيل سالم الحسني ( الإمارات ) أمين عام الاتحاد الاماراتي مدير عام المركز بالإنابة مقرراً.

يذكر إن انشاء المركز ،الذي سيباشر أعماله من إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جاء بهدف التركيز على تطوير رياضة الدراجات عربياً ومنها الى العالمية من خلال اعداد برامج تدريبية متخصصة ومتطورة تواكب المستجدات وتتّبع أفضل وأحدث الطرق التعليمية في كافة المجالات ذات الصلة برياضة الدراجات من تدريب وتحكيم وتنظيم وإدارة للسباقات وتدريب لكل من لهم صلة بهذه الرياضة بما يحقق نقلة نوعية ويلبي طموحات محبي رياضة الدراجات على مستوى الوطن العربي.