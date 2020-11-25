living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هالاند يحطم رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا

25
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حطم النرويجي إيرلينغ هالاند، الرقم القياسي كأصغر لاعب يحقق 15 هدفا في دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله هدفين خلال لقاء فريقه بوروسيا دورتموند مع كلوب بروج البلجيكي.
 
ونجح مهاجم أسود الفيستيفالا بتسجيل الهدف الخامس عشر له في المرحلة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بعمر 20 عاما و126 يوما، بعد أن لعب 12 مباراة مع فريقه في البطولة، وهو أول لاعب يستطيع تسجيل 16 هدفا في أول 12 مباراة له.
 
ويتفوق بذلك النرويجي على كل من النجم الفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث بلغ كل منهما هذا الرقم من الأهداف بعد 20 عاما و306 أيام للفرنسي، و21 عاما و288 يوما للأرجنتيني ليونيل نجم البرشا.
 
ويتربع بذلك هالاند صدارة هدافي البطولة برصيد 6 أهداف، مفتكا الشراكة مع الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وقلب هجوم يوفنتوس ألفارو موراتا، حيث بلغ رصيد كل منهما 5 أهداف، بعد أن سجل كل منهما هدف واحد في جولة يوم أمس.
 
ونجح الشاب النرويجي تسجيل سوبر هاتريك في آخر جولات البوندسليغا، ليقود فريقه للفوز خارج الديار على هيرتا برلين بنتيجة (5-2)، ويصل إلى هدفه العاشر في البطولة الألمانية، متخلفا بهدف واحد عن هداف البطولة روبيرت ليفاندوسكي.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout