هالاند يحطم رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا

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حطم النرويجي إيرلينغ هالاند، الرقم القياسي كأصغر لاعب يحقق 15 هدفا في دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله هدفين خلال لقاء فريقه بوروسيا دورتموند مع كلوب بروج البلجيكي.

ونجح مهاجم أسود الفيستيفالا بتسجيل الهدف الخامس عشر له في المرحلة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بعمر 20 عاما و126 يوما، بعد أن لعب 12 مباراة مع فريقه في البطولة، وهو أول لاعب يستطيع تسجيل 16 هدفا في أول 12 مباراة له.

ويتفوق بذلك النرويجي على كل من النجم الفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث بلغ كل منهما هذا الرقم من الأهداف بعد 20 عاما و306 أيام للفرنسي، و21 عاما و288 يوما للأرجنتيني ليونيل نجم البرشا.

ويتربع بذلك هالاند صدارة هدافي البطولة برصيد 6 أهداف، مفتكا الشراكة مع الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد وقلب هجوم يوفنتوس ألفارو موراتا، حيث بلغ رصيد كل منهما 5 أهداف، بعد أن سجل كل منهما هدف واحد في جولة يوم أمس.

ونجح الشاب النرويجي تسجيل سوبر هاتريك في آخر جولات البوندسليغا، ليقود فريقه للفوز خارج الديار على هيرتا برلين بنتيجة (5-2)، ويصل إلى هدفه العاشر في البطولة الألمانية، متخلفا بهدف واحد عن هداف البطولة روبيرت ليفاندوسكي.