living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غوارديولا لن يستعجل عودة نجمه لتشكيلة الفريق

25
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بأنه لن يستعجل عودة مهاجمه الأرجنتيني وهدافه التاريخي سيرجيو أغويرو إلى الملاعب، على الرغم من معاناة فريقه من شح في الناحية التهديفية.
 
وجلس أغويرو على مقاعد البدلاء طوال مباراة فريقه التي خسرها أمام توتنهام 0-2 في الدوري الإنجليزي السبت.
 
وغاب أغويرو البالغ 32 عاما عن أواخر الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة. وبعد عودة وجيزة إلى الملاعب أصيب بتمزق في العضلة الخلفية لساقه الشهر الماضي.
 
ويعاني سيتي من الناحية التهديفية حيث سجل 10 أهداف فقط في 8 مباريات هذا الموسم، لكنه أبلى بلاء أفضل على الصعيد القاري بتسجيله 9 أهداف في 3 مباريات حتى الآن.
 
وقال غوارديولا الثلاثاء: "نريد عودة أغويرو إلى التمارين لكي يشعر بحالة جيدة هذا هو الأهم بالنسبة لنا".
 
وأضاف: "نعمل معه خطوة بخطوة. لدينا العديد من المباريات هذا الموسم وسنحتاج إليه لاحقا. ما نريده منه أن يتعافى بشكل كامل".
 
ويحل مانشستر سيتي ضيفا على أولمبياكوس اليوناني، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا وهو يحتاج إلى فوز جديد لكي يضمن تأهله إلى ثمن النهائي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout