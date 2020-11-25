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مفارقة رقمية غريبة.. برشلونة الأوروبي "يكتسح برشلونة المحلي"

25
NOVEMBER
2020
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في مفارقة غريبة تكشف مدى تعثر برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، بات رصيد الفريق من النقاط في دوري أبطال أوروبا يزيد على رصيده في البطولة المحلية، رغم أنه خاض بالأخيرة ضعف عدد المباريات.
 
وجمع برشلونة حتى الآن 12 نقطة في المسابقة الأوروبية من 4 مباريات، مقابل 11 نقطة بالدوري الإسباني من 8 مباريات.
 
كما أن مجموع الأهداف التي سجلها الفريق الكتالوني في 8 مباريات بالدوري (15)، يزيد بهدفين فقط عن أهدافه في دوري الأبطال (13).
 
ورغم مسيرة الفريق المظفرة في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز في 4 لقاءات من أصل 4، يقبع برشلونة في المركز الثالث عشر بالدوري، في واحدة من أسوأ بداياته المحلية خلال سنوات.
 
والثلاثاء سحقت تشكيلة برشلونة الشابة، من دون النجم ليونيل ميسي، مضيفها دينامو كييف الأوكراني برباعية نظيفة، ليضمن الفريق بلوغ دور الـ16 عن المجموعة السابعة.
 
وسجل أهداف الفريق سيرجينو ديست الذي هز الشباك لأول مرة مع برشلونة، ثم مارتن بريثويت بهدفين متتاليين، وأخيرا البديل أنطوان غريزمان.
 
ويستعد برشلونة تحت قيادة المدير الفني الهولندي رونالد كومان لتكوين فريق جديد، مع تقليل تدريجي للاعتماد على ميسي (33 عاما) الذي سيرحل على الأغلب مع نهاية الموسم الجاري.
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