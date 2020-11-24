ميلان يعلن مدة غياب إبراهيموفيتش

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قال نادي ميلان، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، إن مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، سيغيب لعشرة أيام على الأقل بعد تعرضه لإصابة عضلية في مباراة نابولي يوم الأحد الماضي.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 39 عاما، هدفين قبل إصابته، ليقود ميلان للفوز على نابولي بنتيجة 3-1، في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وقال متحدث باسم ميلان، إن إبراهيموفيتش سيحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة للتعافي.

وسيغيب المهاجم السويدي المخضرم، الذي سجل عشرة أهداف في ست مباريات في الدوري هذا الموسم، على الأرجح عن مواجهتي ليل متصدر المجموعة الثامنة في الدوري الأوروبي، وسيلتيك الاسكتلندي، يومي الخميس والثالث من ديسمبر المقبل.

وينفرد ميلان بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة، بعد ثماني مباريات، وسيواجه فيورنتينا صاحب المركز الـ15 يوم الأحد المقبل.