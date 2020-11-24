A + A -

نشر اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أول تعليق وصورة بعد إعلان شفائه من فيروس كورونا المستجد.

محمد صلاح ينشر أول صورة وتعليق بعد إعلان تعافيه من فيروس كورونا

ووجه صلاح الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم، بعد تكريمه قبل عدة أيام، ونشر صورة وعلق قائلا، "يشرفني حصولي على هذه الجائزة، وأشكر الجميع على دعمهم المستمر".

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، قد أعلنت نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا الأخيرة لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وأكدت وزارة الصحة، أن نتيجة تحليل محمد صلاح جاءت سلبية لفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن صلاح تلقى جرعات البروتوكول العلاجي المصري لمدة أسبوع حتى تعافى تماما من الفيروس.

وطمأنت وزارة الصحة الجمهور على سلامة ابنتي النجم محمد صلاح وعدم إصابتهما بالفيروس، مشيرة إلى أن اللاعب وأسرته خضعوا لمتابعة طبية دقيقة من قبل وزارة الصحة.