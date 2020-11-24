كتاب من اتحاد كرة السلة الى وزير التربية والتعليم العالي

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وجّه الاتحاد اللبناني لكرة السلة كتاباً الى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب في ما يلي نصه"يتقدّم رئيس واعضاء الاتحاد اللبناني لكرة السلة من معاليكم بكامل الاحترام والتقدير،كما نقدّر الجهود التي تبذلونها في خدمة التربية والتعليم والرياضة.

يشارك منتخب لبنان للرجال في كرة السلة بتصفيات كأس آسيا في البحرين.

لذلك، جئنا بكتابنا هذا متمنين من معاليكم تشجيع المنتخب اللبناني عبر تعليق الدروس "أون لاين"(عن بعد) الجمعة 27 تشرين الثاني الجاري عند الساعة الثانية عشرة ظهراً ليتمكّن الطلاب من متابعة ومواكبة منتخب لبنان في مباراته مع منتخب الهند.

ان تجاوبكم مع مطلبنا اذ يعطي العزم والأمل بمتابعة الحياة وتمثيل لبنان في المحافل الدولية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وانتشار وباء كورونا".