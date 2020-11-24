"صمام أمان" الزمالك يصاب بفيروس كورونا

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أعلن نادي الزمالك وصيف الدوري المصري لكرة القدم، الاثنين، إصابة مدافعه محمود حمدي "الونش" بفيروس كورونا، قبل أربعة أيام من النهائي التاريخي المرتقب مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الونش غاب عن مباراة الزمالك الماضية ضد نادي اف سي مصر في ربع نهائي بطولة كأس مصر، ومن المقرر أن يكشف الزمالك مزيداً من التفاصيل حيال حالة اللاعب وزملائه الآخرين.

وسيكون النهائي الذي يقام يوم الجمعة، باستاد القاهرة، تاريخياً هذا الموسم، إذ أنه للمرة الأولى سيقام من مباراة واحدة، تأجلت في مناسبتين من جراء تفشي كوفيد-19 في صفوف اللاعبين، والمرة الأولى التي يجمع بين فريقين من بلد واحد في تاريخ المسابقة.