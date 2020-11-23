ضمن تصفيات كأس آسيا بكرة السلة منتخب لبنان غادر الى البحرين لمواجهة الهند الجمعة والعراق الأحد

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غادرت بعثة منتخب لبنان للرجال بكرة السلة الى العاصمة البحرينية المنامة قبل ظهر الاثنين لخوض مباراتين ضمن "النافذة الثانية" من تصفيات كأس آسيا التي ستقام نهائياته العام المقبل.

وسيتواجه المنتخب اللبناني مع نظيره الهندي الجمعة المقبل الواقع فيه 27 تشرين الثاني الجاري ومع نظيره العراقي الأحد المقبل الواقع فيه 29 من الشهر عينه.

وفي ما يلي أسماء أعضاء البعثة:غازي بستاني(رئيساً)،جو مجاعص(مدرباً)،جاد الحاج(مساعداً للمدرب)،الدكتور الفرد خوري(طبيباً)،جورج عساف(لياقة بدنية)،خليل نصار(معالجاً فيزيائياً)،ايلي نصرالله(لوجستياً)،وائل عرقجي،علي حيدر،كريم زينون،سيرجيو درويش،علي منصور،علي مزهر،كريم عز الدين،عزيز عبد المسيح،جورج بيروتي،ايلي رستم،نديم سعيد وأتير ماجوك(لاعبين).

وسبق لمنتخب لبنان أن بدأ تحضيراته منذ عشرين يوماً عبر تدريبات يومية استعداداً للمباراتين ضد الهند والعراق.

يشار الى أن لبنان يتصدّر ترتيب المجموعة الرابعة ب4 نقاط يليه البحرين(3) فالهند(2) فالعراق(2).وحقق منتخب الأرز العلامة الكاملة في "النافذة الاولى" بفوزه على العراق(87-68) وعلى البحرين(116-73) في شباط الفائت.