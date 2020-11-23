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ثلاثة أرقام سلبية في مباراة واحدة.. ميسي يفقد سحره!

23
NOVEMBER
2020
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درجت بعض المواقع الرياضية في المواسم الماضية، على إبراز الأرقام القياسية التي يحققها ليونيل ميسي بعد كل مباراة يخوضها مع برشلونة، لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب هذا الموسم.
 
فبعد كل مباراة لبرشلونة هذا الموسم، تبرز الشبكات المتخصصة في إحصائيات لاعبي كرة القدم، بعض الأرقام السلبية لميسي، وكان آخرها في لقاء "البارسا" وأتلتيكو مدريد (0-1) يوم السبت الماضي، في قمة المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.
 
وذكرت شبكة "أوبتا"، أن ميسي وصل للركلة الثابتة رقم 48 على التوالي دون أن يسجل سوى هدف وحيد كان أمام أوساسونا في يوليو الماضي.
  
كما أظهرت الإحصائيات، أن ميسي البالغ عمره 33 عاما، افتقر إحدى أبرز مميزاته في مباراة الأتلتيكو، وهي الاحتفاظ بالكرة، إذ فقدها 23 مرة وهو رقم كبير جدا.
 
أرقام ميسي السلبية لم تتوقف عند هذا الحد، فالنجم الأرجنتيني لم يسجل هدفا حاسما من لعب مفتوح مع برشلونة خارج الأرض منذ بداية العام الجاري.
 
واكتفى ميسي، بتسجيل ثلاثة أهداف فقط في عشر مباريات خاضها مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، علما بأن "البرغوث" سيطر على جائزة هداف "الليغا" في المواسم الماضية.
روسيا اليوم
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