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إنتر ميلانو.. "ريمونتادا رائعة" في دقائق مجنونة

23
NOVEMBER
2020
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قاد الدولي البجليكي روميلو لكوكاكو فريقه إنتر ميلانو للفوز على ضيفه تورينو 4-2، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل لوكاكو هدفين (67 +84)، ليقود انتفاضة إنتر ميلانو بعد تأخره بهدفين، ويضع فريق المدرب أنطونيو كونتي حدا لصيامه عن الانتصارات في أ4 مباريات متتالية بجميع المسابقات.
 
ومنح سيموني زازا تقدما مستحقا للفريق الضيف في نهاية الشوط الأول، وعزز كريستيان أنسالدي تفوق تورينو من ركلة جزاء بعد الاستراحة.
 
ودبت الحياة في إنتر عندما قلص أليكسيس سانشيز الفارق، ثم أدرك لوكاكو التعادل في غضون خمس دقائق من هدف تورينو الثاني.
 
وهز المهاجم البلجيكي لوكاكو الشباك من ركلة جزاء قبل ست دقائق من النهاية، قبل أن يصنع هدفا لزميله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الأخيرة.
 
وتقدم إنتر ميلانو ، الذي يستضيف ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، إلى المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بينما بقي تورينو في المركز 18 بخمس نقاط.
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