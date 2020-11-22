استبعد مدرب ليفربول يورغن كلوب تولي مهمة تدريب المنتخب الألماني حاليا، وذلك ردا على أنباء تحدثت عن كونه أحد المرشحين لخلافة يواكيم لوف الذي تعرض لانتقادات لاذعة في أعقاب هزيمة "المانشافت" أمام إسبانيا الأسبوع الماضي بنتيجة 6-0 في دوري الأمم الأوروبية.
ورغم دعم الاتحاد الألماني للوف بعد الهزيمة القاسية أمام منتخب "الماتادور"، إلا أن تكهنات وتقارير أشارت إلى البحث عن خليفة للمدرب.
ونفى كلوب في تصريحات صحفية قبل لقاء ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد، أن يفكر بتدريب المنتخب الألماني في الوقت الراهن، موضحا ذلك بالقول: "ربما أدرب المنتخب في المستقبل، لكن لا وقت لدي حاليا لذلك".
وأضاف: "لدي وظيفة ليست بالسهلة حاليا، وتتطلب تركيزا عاليا من جانبي"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتابع كلوب قائلا: "لن أبحث حاليا عن تحديات جديدة. صحيح أن هناك بعض المنغصات لكن ذلك يعجبني ولن أترك النادي".