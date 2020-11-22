ورغم دعم الاتحاد الألماني للوف بعد الهزيمة القاسية أمام منتخب "الماتادور"، إلا أن تكهنات وتقارير أشارت إلى البحث عن خليفة للمدرب.

ونفى كلوب في تصريحات صحفية قبل لقاء ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد، أن يفكر بتدريب المنتخب الألماني في الوقت الراهن، موضحا ذلك بالقول: "ربما أدرب المنتخب في المستقبل، لكن لا وقت لدي حاليا لذلك".

وأضاف: "لدي وظيفة ليست بالسهلة حاليا، وتتطلب تركيزا عاليا من جانبي"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتابع كلوب قائلا: "لن أبحث حاليا عن تحديات جديدة. صحيح أن هناك بعض المنغصات لكن ذلك يعجبني ولن أترك النادي".