سلة: استكمال تصفيات بطولة الأكاديميات لتحدي المهارات الفنية وتسديد الثلاثيات

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استضاف كل من “Pro Camp” على ملعبه في الدكوانة و”WBA” على أرضه في طرابلس مرحلة تصفيات "بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة" من تنظيم شركة "سبورتس مانيا" وموافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة بحضور اداريين، مدربين ولاعبين من الأكاديميتين.

فمن قاعة الميناء في طرابلس، حضر المدير السابق للأنشطة الرياضية والكشفية في طرابلس عزالدين حدّاد لدعم الرياضيين وتحفيزهم على المثابرة في التمارين في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها وتفشي وباء كورونا. كما وشكر مدير أنشطة كرة السلة في النادي الطرابلسي المدرب وسيم المانع "سبورتس مانيا" لتنظيمها هذا الحدث الرياضي الذي أعطى دافعاً للاعبين على العودة للتمارين والمسابقات.

بدوره ، تحدث مدرب أكاديمية “Pro Camp” جان قباني عن أهمية هذا التحدي الذي أعاد الأولاد إلى أجواء كرة السلة مشيراً الى الجهود التي تقوم بها الشركة المنظمة لإعادة الحياة إلى الملاعب والناشئين ومنوّهاً بمستوى اللاعبين المميز.

وقد تبارى المشاركون في جوّ حماسي إيجابي وبمشاركة خمس فئات عمريّة للذكور والإناث (دون ١٠ سنوات، دون ١٢ سنة، دون ١٤ سنة، دون ١٦ سنة ودون ١٨ سنة) حيث تأهل صاحب المركز الأول والثاني عن كل فئة عمرية إلى بطولة لبنان العامّة لتحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة.