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الأهلي المصري يعلن إصابة "كهربا" بكورونا

20
NOVEMBER
2020
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أعلن الأهلي، حامل لقب الدوري المصري، الخميس، إصابة لاعبه محمود عبد المنعم " كهربا " بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل يومين من الدور ربع النهائي لكأس مصر أمام ابو قير للأسمدة، وحوالي أسبوع من نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام مواطنه الزمالك.
  
وجاء في بيان صادر على الموقع الإلكتروني للنادي "محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يجري مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل. وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي إجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة".
 
وخضع محمود كهربا لفترة عزل صحي فور ظهور نتيجة المسحة الأولى.
 
ويلتقي الأهلي مع أبو قير للأسمدة، السبت في ربع نهائي كأس مصر، حيث يواجه الفائز في تلك المباراة الاتحاد السكندري في نصف النهائي.
 
بيد أن "كهربا" سيغيب عن اللقاء بصرف النظر عن إصابته بالفيروس بسبب تراكم الإنذارات.
 
كما ينتظر الأهلي مباراة مرتقبة أمام الغريم التقليدي الزمالك يوم 27 نوفمبر الحالي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي يستضيفه ستاد القاهرة الدولي.
 
وتأتي إصابة "كهربا" بعد يوم من إعلان الاتحاد المصري للعبة عن استمرار إصابة لاعبَي منتخب الفراعنة محمّد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، ومحمّد النني لاعب ارتكاز أرسنال بفيروس كورونا، اضافة إلى إصابة كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني.
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