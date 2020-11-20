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"قرار عاجل" بشأن صلاح والنني.. والوجهة لندن

20
NOVEMBER
2020
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء الخميس، أنه جرى التنسيق مع ناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين بشأن النجمين محمد صلاح ومحمد النني بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتم الاتفاق على سفرهما إلى لندن. 
 
وذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على "فيسبوك" أنه "تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين في إنجلترا الجمعة من مطار الغردقة إلى لندن على متن طائرة خاصة مجهزة طبية على أمل أن تتحول حالتيهما إلى سلبية قريبا والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة".
 
وذكر بيان الاتحاد المصري لكرة القدم أنه كان على تواصل وتنسيق دائمين مع الناديين منذ إصابة صلاح والنني بفيروس كورونا.
 
 وأضاف "تم التواصل من خلال عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد على المستوى الإداري، محمد فضل، وطبيب المنتخب الوطني، محمد أبو العلا"، فيما أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما اليوم جاءت نتيجتيهما إيجابية.
 
 والأربعاء الماضي، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة مهاجم المنتخب أحمد حسن "كوكا" بفيروس كورونا المستجد.
 
كما أعلن، الجمعة الماضية، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مواجهة المنتخب المصري لتوغو بتصفيات أمم أفريقيا.
 
كذلك أعلن، الاثنين، إصابة نجم المنتخب محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، بفيروس كورونا، حسب بيان رسمي جاء فيه: "أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توغو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه".
 
وتغلب المنتخب المصري على مضيفه منتخب توغو 3-1، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مباريات المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021.
 
وحملت ثلاثية "الفراعنة" توقيع محمد مجدي أفشة (18)، ومحمد شريف (32)، ومحمود تريزيغية (52)، فيما سجل هدف أصحاب الأرض إيلوم فيدجي (90).
 
وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، بعد أن قد تغلب على توغو في الجولة السابقة بالقاهرة 1-صفر، السبت.
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